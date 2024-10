Stand: 08.10.2024 16:07 Uhr Kreistag befasst sich mit Northvolt-Projektbüro

Der Dithmarscher Kreistag will sich in seiner Sitzung am Dienstagabend mit dem geplanten Northvolt-Projektbüro beschäftigen. Dabei soll es um die Organisationsform und die Rahmenbedingungen gehen. Der Kreis Dithmarschen soll die Trägerschaft des Büros übernehmen. Weitere Partner sind das Amt Heider Umland, die Entwicklungs-Agentur, die Stadt Heide und das Land.

Infrastruktur-Planung aus einer Hand

In dem Büro sollen künftig alle infrastrukturellen Planungen rund um den Bau der Northvolt-Batteriezellenfabrik bei Heide koordiniert und umgesetzt werden. Das Büro soll im Mai kommenden Jahres seinen Betrieb aufnehmen - das hatte Landrat Thorben Schütt (CDU) in der vergangenen Woche bekannt gegeben.

Streit um Finanzierung

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte die Einrichtung des Büros im Oktober vergangenen Jahres vesprochen. Danach herrschte zunächst Uneinigkeit darüber, wer die Kosten trägt. Noch Anfang Juli hieß es im Wirtschaftsausschuss des Landtages, das Land beteilige sich nur zur Hälfte an den Kosten.

Damals hatte der neue Dithmarscher Landrat Schütt klar gemacht, er erwarte eine komplette Kostenübernahme durch das Land. Das finanziert das Büro nun jährlich mit zwei Millionen Euro.

