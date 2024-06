Stand: 10.06.2024 13:37 Uhr Kreismuseum Itzehoe: Mit VR-Brille ins Mittelalter

Die Ringwallburg in der ehemaligen Störschleife Itzehoe im Kreis Steinburg gibt es schon lange nicht mehr. Doch im Steinburger Kreismuseum Prinzesshof in Itzehoe kann man jetzt mit VR-Brille nachempfinden, wie die Verteidigungsanlage im Jahr 1111 ausgesehen haben kann. Am Wochenende wurde im Museum ein Virtual Reality Raum eröffnet. Wer eine der beiden VR-Brillen aufsetzt, kann mit den eigenen Händen ein Hufeisen schmieden, als Knappe mit dem Schwert kämpfen oder ein Brot backen.

Das Projekt stammt von der neuen Museumsleiterin Esther Wrobbel. Ein halbes Jahr lang hat die 32-Jährige, unterstützt vom IT-Dienstleister Dataport, intensiv daran gearbeitet. Sie will das Mittelalter erfahrbar machen - insbesondere für ein jüngeres Publikum.

