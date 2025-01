Stand: 22.01.2025 09:11 Uhr Kreis Stormarn: Ordnungsausschuss will vier neue Rettungswachen

Die Rettungswachen in Stemwarde, Trittau, Bargteheide und Reinfeld (alle Kreis Stormarn) sollen umgebaut und teilweise auch neu gebaut werden. Dafür hat sich der Ordnungsausschuss des Kreises am Dienstagabend einstimmig ausgesprochen, so der Ausschussvorsitzende Dennis Möck (CDU). Hintergrund ist, dass die bisherigen Wachen nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen und zu klein sind. Als nächstes beschäftigt sich der Bau- und Planungsausschuss des Kreises mit den Plänen.

