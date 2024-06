Stand: 27.06.2024 11:17 Uhr Kreis Steinburg kämpft gegen Fachkräftemangel in der Verwaltung

Der Kreis Steinburg will mit mehreren Maßnahmen dem immer stärker werdenden Fachkräftemangel in der Verwaltung entgegenwirken. Zum einen soll die Abteilung für Personalentwicklung personell verstärkt werden, zum anderen sollen die Marketingaktionen der Kreisverwaltung für Ausbildungsgänge beim Kreis Steinburg ausgebaut werden, sagte Landrat Claudius Teske (parteilos). Ein weiterer Ansatz sei es, Quereinsteigern den Weg in die Kreisverwaltung zu erleichtern. Das soll für alle Bereiche gelten. Darüber hinaus wolle man die Ausbildung zusammen mit den Kommunen im Kreis organisieren, so Teske.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.06.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lehrstellen