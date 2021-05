Kraftwerk Wedel: Gericht weist Klagen zu Auto-Lackschäden ab

Stand: 12.05.2021 20:06 Uhr

Seit Jahren streiten sich in Wedel Anwohner und die Betreiber des Kohlekraftwerks. Es geht um Partikelemissionen, die mutmaßlich Schäden anrichten. Das Verwaltungsgericht in Schleswig wies am Mittwoch die Klagen ab.