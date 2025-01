Stand: 07.01.2025 16:25 Uhr Kostenlose Kurse für pflegende Angehörige bei den Regio Kliniken

Die Regio Kliniken in Elmshorn (Kreis Pinneberg) laden zu einem kostenlosen Kurs für pflegende Angehörige ein. Beginnen soll der Kurs am Donnerstag (9. Januar). Die zwei Folgetermine sind für den 18. und 23. Januar angesetzt. Sie finden jeweils zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr im Regio Bildungszentrum in Elmshorn statt. Im Rahmen des Projekets "Familiale Pflege" wollen Experten Kenntnisse vermitteln, um einen pflegebedürftigen Verwandten zu Hause pflegen zu können.

Kursleiterin Jennifer Möller: "In erster Linie sind die Angehörigen in der Situation, dass sie gar nicht wissen, wie sie Hilfe bekommen und wo sie Hilfe bekommen. Und da möchten wir von der Familialen Hilfe ein bisschen unterstützen." Einerseits geht es um praktische Tipps im Alltag, andererseits zum Beispiel um Adressen, um Hilfe zu erhalten. Der Kurs wird mehrfach innerhalb eines Jahres angeboten.

