Kommentar zu Northvolt-Bau: Politik muss Gemeinden unterstützen Stand: 23.01.2024 13:28 Uhr Die Entscheidung ist gefallen: Northvolt darf im Kreis Dithmarschen eine große Batteriezellfabrik bauen. NDR Schleswig-Holstein Redakteur Andreas Schmidt hält das in seinem Kommentar für strategisch richtig - und fordert Hilfe für die betroffenen Gemeinden von der Politik.

von Andreas Schmidt

Ich glaube, wir müssen heute den Hut ziehen vor den Gemeinderatsmitgliedern von Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof. Sie standen in den vergangenen Tagen und Wochen unter einem enormen Druck, die Entscheidung über Northvolt zu treffen. Sie haben es getan, ohne sich dabei zu zerstreiten. Dafür verdienen sie Respekt. Ihre Gemeinden sind es, die die Last dieser Entscheidung tragen werden. Baulärm, Dreck und Wohnungsmangel.

Beginn einer neuen Zeit?

Der Gewinn geht an ganz Schleswig-Holstein, ja, an ganz Deutschland. Steuereinnahmen, Know-how und ein Signal, dass innovative Industrie sich noch bei uns ansiedelt. In der Mega-Investition liegt eine Mega-Chance. Es kann der Beginn einer neuen Zeit an der Westküste werden. Mit den vielen Arbeitskräften werden Ideen kommen, mit den Ideen noch mehr wirtschaftliche Entwicklung.

Arbeit beginnt jetzt

Aber Northvolt wird weder Schleswig-Holstein retten noch das Klima. Die schwedische Firma ist vor allem ihren Anteilseignern verpflichtet. Die Politik in Land und Bund ist den Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet. Sie hat die strategisch richtige Entscheidung getroffen, Northvolt hier herzulocken. Jetzt ist es ihre Aufgabe, die beiden kleinen Gemeinden zu unterstützen, bei all dem, was jetzt kommen muss: Straßen, Schienen, Schulen, Kitas. Die richtige Arbeit beginnt jetzt erst.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 23.01.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Northvolt