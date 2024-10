Stand: 21.10.2024 09:40 Uhr Südholstein: Drei SUV und 14 Außenspiegelgläser gestohlen

Die Polizei in Südholstein sucht wegen mehrerer Diebstähle nach Zeugen: In Glinde (Kreis Stormarn) hatten Unbekannte laut Polizei in einer ganzen Serie die Gläser von Außenspiegeln gestohlen. 14 Fälle hatte die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag registriert. In einem davon haben die Unbekannten einen Sensor für einen Toter-Winkel-Assistenten mitgenommen.

Drei SUV im Kreis Pinneberg weg - Alufolie kann helfen

In Tornesch und Pinneberg (Kreis Pinneberg) hatten Unbekannte vergangene Woche drei SUV geklaut. Laut Polizei kann in solchen Fällen Alufolie helfen: Die Eigentümer könnten den Schlüssel zum Beispiel in Alufolie einwickeln, wenn es sich um Schlüssel mit diesem Keyless-Go Funktion handelt - die man nicht ins Schloss stecken muss, um aufzusperren oder loszufahren. Außerdem rät die Polizei, Schlüssel nie in die Nähe der Eingangstür liegen zu lassen. Die Diebe können mit einem Funkblocker das Signal so stören, dass die Fahrzeuge nicht verschlossen sind. Die Alufolie hilft, dieses Funksignal abzuschirmen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Kreis Stormarn