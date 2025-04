Stand: 08.04.2025 06:21 Uhr Feuerwache Norderstedt bleibt offenbar am aktuellen Standort

Die erste Entscheidung ist gefallen: Die Feuerwache der Berufsfeuerwehr in Norderstedt bleibt voraussichtlich am aktuellen Standort in Norderstedt-Harksheide. Der Hauptausschuss der Stadt stimmte am Montagabend mit zehn Stimmen für den Umbau an der Stormarnstraße, so der Vorsitzende des Ausschusses, Gunnar Becker (CDU). Die Wache dort ist aktuell nicht für den 24-Stunden Dienst der Berufsfeuerwehr ausgelegt. Dafür fehlen zum Beispiel Ruheräume. Zuletzt mussten Feldbetten in den Büros aufgestellt werden. Der Umbau soll rund 60 Millionen Euro kosten.

Der Leiter der Wache hatte eine günstigere Alternative vorgeschlagen. Er sprach sich für den Bau einer neuen Wache an der Ulzburger Straße für insgesamt 43 Millionen Euro aus. Dieser Standort hätte nah an einem Wohngebiet gelegen. Nur ein Mitglied des Hauptausschusses stimmte für diesen Vorschlag. Insgesamt vier Mitglieder enthielten sich bei der Abstimmung. Das letzte Wort hat nun die Stadtvertretung. Sie kommt am 13. Mai zusammen.

