Stand: 09.08.2024 15:52 Uhr Benefizturnier mit ehemaligen Fußballstars in Grömitz

In Grömitz (Kreis Ostholstein) findet am Freitagabend zum 15. Mal das Benefizturnier der Grömitzer Gastrokicker statt. Zu Gast sind die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund und einige Bundesliga-Allstars. Unter anderem sollen Thomas Helmer und Martin Driller für den guten Zweck spielen. Die Einnahmen des Events gehen dann an den Verein "Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder". Zum Rahmenprogramm gehören eine Tombola, eine Hüpfburg, Torwandschießen und Live-Musik.

