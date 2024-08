Stand: 05.08.2024 17:01 Uhr Nach Supermarkteinsturz: Untersuchung gestartet

Nach dem Einsturz des Dachs eines Supermarkts in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) läuft die Auswertung erster Untersuchungen. Das hat eine Sprecherin der Polizei heute bestätigt. Die zuständige Staatsanwaltschaft hatte einen Gutachter beauftragt. Unklar ist noch immer, warum das Dach so plötzlich in sich zusammengebrochen war. | NDR Schleswig-Holstein 05.08.2024 16:30 Uhr

