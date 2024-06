Stand: 21.06.2024 10:20 Uhr Flensburg feiert Sommerfest und lädt zum Sommerempfang ein

Heute beginnt das dreitägige Mittsommer-Festival "Sommer Hygge" rund um den Flensburger Nordermarkt. Eintritt müssen Besucher nicht zahlen. Auf dem Programm stehen Kleinkunst, ein Flohmarkt und der Auftritt des Flensburger Popduos "Lina Bo"; die waren zuletzt zusammen mit Santiano auf Tour. Außerdem lädt die Stadt Flensburg am Sonntag zum Sommerempfang in das Station am Volkspark ein. Nach der Begrüßung durch die Stadtpräsidentin Schäfer-Quäck und Oberbürgermeister Geyer gibt es unter anderem Musik, Comedy und Akrobatik.

