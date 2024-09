Stand: 17.09.2024 10:30 Uhr Glücksburg: Anwohner klagen gegen Bildungszentrum Artefact

Eine Klage von Anwohnern hat das Bildungszentrum Artefact in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) nach eigenen Angaben in Finanznot gebracht. In dem "Klimapark" laufen unter anderem Seminare zum Lehmbau und zur Solartechnik. Streitpunkt ist die bereits erfolgte Vermietung der 14 Gästezimmer an Urlauber. Im B-Plan war bisher nur eine Nutzung durch Seminargäste, Schul- und Jugendgruppen vorgesehen. Die Stadt Glücksburg wollte den B-Plan nachbessern.

Eine Nachbarin und ein Flächenbesitzer klagen nun gegen die Stadt Glücksburg, berichtet Artefact-Geschäftsführer Werner Kiwitt. Dabei sei die Vermietung an Urlauber und Radwanderer das wirtschaftliche Rückgrat der Einrichtung: "Wir kriegen keinerlei öffentliche Zuschüsse, sondern müssen durch die touristische Vermietung die Bildungsarbeit mit Schulklassen, die Ferienpassaktionen quersubventionieren." Zudem spiele eine Rolle, dass im Umfeld neues Bauland entsteht.

Laut Kiwitt gilt bis zur Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Schleswig eine Veränderungssperre, so dass aktuell keine Vermietung an Urlauber möglich ist. Insbesondere in den Sommerferien sorge das für Verluste, da es in dieser Zeit keine Anfragen von Schulklassen gebe. Wie lange sich das Verfahren hinzieht, sei nicht abzusehen. Positiv entwickle sich allerdings der Artefact-Förderverein, dem inzwischen 50 Mitglieder angehören.

