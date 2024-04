Stand: 17.04.2024 16:25 Uhr Ausstellung mit Bildern von Wenzel Hablik in Itzehoe

Der aus Böhmen stammende Künstler Wenzel Hablik ist das kulturelle Aushängeschild von Itzehoe (Kreis Steinburg). Der Maler und Kunsthandwerker, der auch zahlreiche architektonische Entwürfe hinterlassen hat, kam durch ein Malstipendium nach Sylt, Föhr, Helgoland und schließlich nach Itzehoe. Seine Bilder und Skizzen sind jetzt im Wenzel-Hablik-Museum in Itzehoe zu sehen. Mit der Ausstellung will Museumsleiter Axel Feuß vor allem die Malerei von Hablik in den Vordergrund rücken. "Wir haben 240 Ölbilder und darüber wollen wir einen Bestandskatalog erstellen und diese Ausstellung soll bereits hinführen", sagte er. Mehr dazu gibt es im Schleswig-Holstein Magazin.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.04.2024 | 16:30 Uhr