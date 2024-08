Stand: 15.08.2024 08:54 Uhr Klimapakt Flensburg ruft wieder zum Stadtradeln auf

In Flensburg startet am 9. September wieder das Stadtradeln. Bei dem Wettbewerb sammeln Unternehmen oder private Teams über drei Wochen Radfahrkilometer. Der Klimapakt Flensburg ruft dazu auf, sich jetzt dafür online unter klimapakt-flensburg.de oder die App "Stadtradeln" anzumelden. Ziel ist es, dass viele Menschen ihr Auto auch in der Herbst und Winterzeit stehen lassen

