Stand: 04.12.2024 09:40 Uhr Kieler Universität erhält drei EU-Forschungsförderungen

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) hat drei begehrte EU-Forschungsförderungen erhalten. Nach Angaben der Universität bekommen insgesamt drei Forscherinnen und Forscher jeweils zwei Millionen Euro für ihre Projekte. Mit dem Geld können sie in den kommenden fünf Jahren ihre Forschungen in den Bereichen Experimentelle und Angewandte Physik, Informatik und Ur- und Frühgeschichte vorantreiben. Laut Linda Pialek, Referatsleiterin für Forschungsförderung EU und International an der CAU, ist es das erste Mal, dass die Universität Kiel drei Forschungsförderungen erhält. Das sei ein großer Erfolg, sagt sie.

Mit der EU-Forschungsförderung werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gefördert, um Projekte mit Potenzial zu realisieren.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochschule Kiel