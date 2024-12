Stand: 23.12.2024 15:44 Uhr Kieler Seemannsmission verteilt Geschenke für Seefahrer

Die Kieler Seemannsmission beschenkt auch in diesem Jahr wieder Seefahrende, die Weihnachten nicht zuhause bei ihren Familien verbringen können. Denn ohne die Arbeit der Seefahrer kämen die meisten Weihnachtsgeschenke überhaupt nicht nach Deutschland. Weltweit werden rund 80 Prozent der Waren per Schiff transportiert. An der Schleuse in Kiel-Holtenau verteilen drei Freiwillige Geschenktüten. Kirsten Keller von der Seemannsmission Kiel: "Wir haben das, was die Seeleute gerne mögen: Süßigkeiten, manchmal Vitamintabletten, Duschmittel und auch Suppen – das mögen vor allem die Seeleute von den Philippinen sehr gerne." Wichtig sind laut Seemannsmission aber auch die Gespräche mit den Seeleuten. Noch bis zum 9. Januar verteilen die Ehrenamtlichen Hunderte Tüten mit Geschenken.

