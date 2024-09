Stand: 25.09.2024 09:34 Uhr Kieler Polizei warnt vor Trickbetrügern

Die Polizei sucht aktuell zwei Trickbetrüger. Die Täter haben nach Angaben der Ermittler einen älteren Herren beobachtet, wie er in einer Bank in Kiel Geld abgehoben hat. An seinem Auto hat einer der Tatverdächtigen den älteren Mann abgelenkt. Der zweite klaute in dieser Zeit einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag aus dem Wagen.

Die Polizei sucht nun nach einem 1,70 Meter großen Mann zwischen 30 und 40 Jahren und einen zweiten Mann, zwischen 45 und 55 Jahren. Dieser soll eine beige Steppweste getragen haben. Die Polizei empfiehlt hohe Bargeldbeträge grundsätzlich nie unbeobachtet zu lassen und im Zweifel bei der Abhebung eine Vertrauensperson mitzunehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel