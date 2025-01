Stand: 21.01.2025 16:47 Uhr Kieler Bildungsforscher erhält Bundesverdienstkreuz

Der Kieler Bildungsforscher Olaf Köller hat das Verdienstkreuz 1. Klasse verliehen bekommen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat ihm die Auszeichnung am Nachmittag in der Landeshauptstadt überreicht. Köller setzt sich für ein besseres Bildungssystem und gerechtere Bildungschancen ein. In seiner Laudatio sagte Günther, der Bildungsforscher sei ein wichtiger Ansprechpartner für Politiker auf Landes- und Bundesebene. Seit 2009 arbeitet Köller am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel.

