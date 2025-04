Stand: 04.04.2025 16:25 Uhr Kurier- und Paketzusteller im Fokus bei Verkehrskontrollen

In Gewerbegebieten in Melsdorf und Osterrönfeld (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) führte die Polizei am Donnerstagvormittag Verkehrskontrollen durch. Im Fokus standen dabei die Fahrzeuge von Kurier- und Paketzustellern, so ein Polizeisprecher. In der Nähe von Verteil- und Logistikzentren kontrollierten die Beamten demnach knapp 60 Fahrzeuge. Dabei wurden zehn Straftaten und 25 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Zudem entdeckten die Beamten bei zwölf Fahrzeugen Mängel. Fünf Personen durften deshalb mit ihrem Wagen nicht weiterfahren. Ein Polizeisprecher kündigte bereits weitere Kontrollen an, um so für faire Arbeitsbedingungen und mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

