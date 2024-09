Stand: 17.09.2024 16:57 Uhr Kiel will bei Ocean Race stärker für Meeresschutz werben

Die Stadt Kiel und die Organisatoren des Ocean Race Europe wollen den Regattastart in Kiel im kommenden Jahr dafür nutzen, um für Meeresschutz zu werben. Das haben sie am Dienstag auf einer gemeinsamen Konferenz in Kiel bekannt gegeben.

Das Segel-Rennen wird im kommenden Jahr zum ersten Mal Kiel als Starthafen haben. Vor allem Nachhaltigkeit soll im Fokus stehen, sagt Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Kiel nenne sich ja schon immer "Sailing City". Kämpfer erklärte: "Aber seit einigen Jahren nennen wir uns auch Meeresschutz Stadt." Das passe wunderbar zusammen. So sollen einige Schiffe während des Rennens wissenschaftliche Daten sammeln. Und es wird laut Veranstalter ein Bildungsprogramm für Schulgruppen und Interessierte geben.

