Stand: 08.05.2024 10:10 Uhr Kiel bepflanzt Litfaßsäulen

In Kiel werden die Dächer von 22 Litfaßsäulen bepflanzt. Pro Säule entsteht so laut Stadt ein etwa zwei Quadratmeter großes Beet. Die bepflanzten Flächen sollen auch Lebensraum für Bienen und andere Insekten in der Stadt sein. Die Flächen würden sich auch weniger aufheizen, heißt es. Die eingesetzen Pflanzen sind laut Stadt immergrün und blühen von Mai bis Oktober.

