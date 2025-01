Stand: 13.01.2025 13:35 Uhr Fachhochschule Kiel: Bald Hausboote für Studierende?

An der Fachhochschule Kiel überlegt ein Team um Thilo Rohlfs, Professor für Bau-, Planungs- und Umweltrecht, zusätzlichen Wohnraum für Studierende anzubieten - in Form von Hausbooten. Die konkrete Idee: Container von ehemaligen Flüchtlingsunterkünften, die nicht mehr gebraucht werden, könnten zu schwimmenden Wohnungen umgebaut werden. Ein Prototyp soll laut Rohlfs entworfen und schon nächstes Jahr auf einer Werft in Friedrichsort gebaut werden. Wie das finanziert werden soll ist noch offen.

Laut Rohlfs gibt es aber schon viele positive Reaktionen, wie zum Beispiel von der Stadt Kiel. So könne sich Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) die schwimmenden Wohnungen in der Schwentine-Mündung und im künftigen Stadtteil Holtenau-Ost gut vorstellen, so seine Sprecherin.

