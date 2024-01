Kiel: Prozessbeginn wegen mutmaßlicher Vergewaltigung Stand: 04.01.2024 12:42 Uhr Ein 19-jähriger Mann muss sich ab heute vor dem Landgericht in Kiel verantworten. Die Anklage wirft dem jungen Mann sexuellen Missbrauch von Kindern und eine Vergewaltigung vor. Ein Urteil wird im Februar erwartet.

Vor dem Landgericht Kiel beginnt heute der Prozess gegen einen 19-Jährigen. Er soll in Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Neumünster mehrere Mädchen sexuell belästigt und auch vergewaltigt haben. In einem Fall soll er eine Zwölfjährige außerdem bestohlen haben. Insgesamt werden dem Mann vier Taten aus dem April vergangenen Jahres vorgeworfen.

Vorwürfe reichen über sexuelle Handlungen bis Morddrohungen

Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, wurde zum Prozessstart lediglich die Anklage verlesen. Darin heißt es, der Angeklagte habe das zwölf Jahre alte Mädchen bedroht und dazu gezwungen, gemeinsam mit ihm eine zu dem Zeitpunkt verlassene Baracke in Bordesholm aufzusuchen, wo es schließlich zu sexuellen Handlungen gekommen sein soll. Am darauffolgenden Tag soll der mutmaßliche Täter in Neumünster ein weiteres Mädchen mit einem Messer bedroht haben. Er soll die damals 17-Jährige gezwungen haben, sich auszuziehen, und auch an ihr sexuelle Handlungen vorgenommen und diese teilweise mit seinem Handy gefilmt haben. Auch von Morddrohungen ihr gegenüber war die Rede.

Beweisführung unter Ausschluss der Öffentlichkeit?

Laut dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte zudem ein weiteres zwölfjähriges Mädchen in Bordesholm am Gesäß berührt haben, woraufhin das Mädchen flüchtete - ohne sein Fahrrad und seinen Stoffbeutel. Diesen soll der 19-Jährige gestohlen haben. In dem Beutel befand sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft das Handy des Mädchens und Bargeld. Aufgrund des jungen Alters des mutmaßlichen Täters könnten Teile der Beweisaufnahme unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen - denn zum Tatzeitpunkt war der Angeklagte erst 18 Jahre alt.

Neun weitere Verhandlungstermine sind angesetzt. Ein Urteil wird Mitte Februar erwartet.

