Unfall auf A24: Drei Lkw ausgebrannt - Sperrungen in beiden Richtungen

Stand: 24.05.2024 22:59 Uhr

Nach einem Unfall zwischen Hornbek und Gudow ist die A24 am Freitagabend in dem Bereich in beiden Richtungen gesperrt worden. Drei Lkw sind ausgebrannt.