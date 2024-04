Stand: 24.04.2024 10:16 Uhr Kiel: Prozessauftakt wegen Betrugs

Heute beginnt vor dem Amtsgericht in Kiel der Prozess gegen einen Mann, der laut Anklage einer dementen 84-Jährigen angeboten haben soll für 750 Euro ihre Gehwegplatten zu reinigen und zu versiegeln. Da die 84-jährige Frau den Betrag nicht in bar bezahlen konnte, soll sie ihm 90 Euro in bar und nach Aufforderung auch Schmuck im Wert von mehr als 1.000 Euro übergeben haben. Die Polizisten trafen den Mann noch vor Ort an und forderten ihn auf Geld und Schmuck zurückzugeben.

