Kiel: Polizei stoppt Angreifer durch Schüsse Stand: 17.11.2024 11:32 Uhr Heute ist es vor einer Polizeidienststelle in Kiel zu Schusswaffengebrauch gekommen. Polizeikräfte stoppten einen Angreifer durch gezielte Schüsse. Dabei wurde auch eine Beamtin verletzt.

In Kiel haben Polizisten am Sonntagmorgen vor ihrer Dienststelle Schüsse auf einen Angreifer abgegeben. Laut Polizei bedrohte ein Mann mit zwei Messern gegen 7 Uhr vor der Polizeidienststelle in der Blumenstraße Polizeibeamte. Als er auch nach Aufforderung die Waffen nicht herunter nahm, schossen die Polizisten auf ihn.

Dabei wurde der 44-jährige Verdächtige am Fuß getroffen. Er wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Auch eine 30 Jahre alte Beamtin erlitt Verletzungen am Bein und kam in ein Krankenhaus. Aktuell werden am Tatort noch Spuren gesichert, die Ermittlungen laufen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel