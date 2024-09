Stand: 24.09.2024 10:45 Uhr Kiel: Polizei richtet Hinweisportal nach Messerangriff ein

Nach einem Messerangriff in Kiel-Gaarden am vergangenen Freitagnachmittag hat die Polizei ein Hinweisportal freigeschaltet. Dort können Zeugen Fotos und Videoaufnahmen der Tat hochladen.

18-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Laut Polizei haben ein 55-Jähriger und seine 16 und 27 Jahre alten Söhne zwei andere Männer mit einem Messer angegriffen und verletzt. Eines der Opfer, ein 18-Jähriger, erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, inzwischen besteht den Angaben zufolge aber keine Lebensgefahr aber mehr. Beide Verletzten befinden sich noch in einem Krankenhaus.

Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Die Polizei nahm die drei Tatverdächtigen in der Nacht zum Sonnabend in Laboe (Kreis Plön) fest. Der 55 Jahre alte Vater sitzt in Untersuchungshaft. Seine Söhne kamen unter Auflagen frei. Gegen alle drei ermitteln die Beamten wegen versuchten Totschlags. Nach Angaben der Polizei kannten sich die fünf Männer untereinander. Daher sei es möglich, dass private Gründe die Tat ausgelöst hätten, so die Ermittler.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel