Kiel: Polizei nimmt Jugendlichen nach mutmaßlicher Bedrohung von Nachbarn fest

Ein 16-Jähriger soll Dienstagfrüh in Kiel-Gaarden seine Nachbarn mit einer Waffe bedroht und einen Schuss abgefeuert haben. Danach zog er sich laut Polizei in seine Wohnung zurück, wo ihn Einsatzkräfte später widerstandslos festnahmen. Während des Einsatzes war der Kirchenweg für etwa zwei Stunden gesperrt. Der Grund für die Tat war vermutlich ein Nachbarschaftsstreit. Die Polizei durchsuchte nach der Festnahme die Wohnung des Jugendlichen, konnte aber keine Waffe finden. Der 16-Jährige sollte im Laufe des Dienstags an seine Eltern übergeben werden. Auf ihn kommt ein Verfahren wegen Bedrohung zu.

