Stand: 01.10.2024 17:31 Uhr Kiel: Politiker sind für bessere Finanzierung der Bildungspolitik

Die Fraktionschefs der SPD in den Landtagen, im Bundestag und im Europaparlament setzen sich für eine bessere Finanzierung der Bildungspolitik ein. Das Ziel sei die Chancengleichheit für jedes Kind. Jede Ebene, die politische Beschlüsse dazu fasse, müsse aber auch für die Finanzierung sorgen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die die Parlamentarier bei einem Treffen in Kiel beschlossen. Die Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli sprach sich außerdem für ein kostenloses Mittagessen in Kita und Schule aus. Und die Fraktionschefs dringen auf eine Einigung beim Digitalpakt 2.0, der die Digitalisierung an den Schulen vorantreiben soll.

Archiv 4 Min Nachrichten 18:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.10.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung