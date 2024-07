Stand: 11.07.2024 14:49 Uhr Kiel: Nach Unfall und Stau wieder freie Fahrt auf der B76

In Kiel ist es am Mittwoch auf dem Theodor-Heuss-Ring (B76) zu einem Unfall mit einem Lkw gekommen. Der Lkw blockierte die einspurige Baustelleneinfahrt kurz vor dem Waldwiesenkreisel in Richtung Süden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. In der Folge des Unfalls staute sich der Verkehr. Zum späteren Nachmittag war die Unfallstelle laut Polizei wieder geräumt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.07.2024 | 14:00 Uhr