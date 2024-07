Stand: 26.07.2024 13:20 Uhr Kiel: Luftfilteranlagen am Theodor-Heuss-Ring sollen abgebaut werden

Die sechs Stadtluftreiniger am Kieler Theodor-Heuss-Ring sollen wieder abgebaut werden. Das hat die Stadt nach eigenen Angaben entschieden, weil sich die jährliche Belastung mit Stickstoffdioxid (NO2) in den vergangenen Jahren deutlich reduziert hat und unter dem Grenzwert liegt. "Seit 2018 hat sich der Jahreswert fast halbiert. Der Abbau der Luftfilteranlage, den wir im engen Austausch mit dem Umweltministerium beschlossen haben, entspannt nicht nur die Situation für den Radverkehr am Theodor- Heuss-Ring, sondern sorgt auch für eine deutliche Energieeinsparung und entlastet den Kieler Haushalt“, erklärte Kiels Umweltdezernentin Alke Voß.

2020 waren die Anlagen an der viel befahrenen Straße wegen zu hoher Schadstoffwerte in der Luft aufgebaut worden. Der Abbau der Filteranlagen soll laut Stadt im Oktober 2024 vorgenommen werden, wenn die Arbeiten am Theodor-Heuss-Ring es zulassen.

