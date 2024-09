Stand: 05.09.2024 09:10 Uhr Kiel: Europaweite Studie zu Herzrhythmusstörungen

Die Christian-Albrechts-Universität (CAU) und das Universitätsklinikum (UKSH) in Kiel haben die Führung bei einer europaweiten Studie zu Herzrhythmusstörungen übernommen. Laut Klinik wird in der Studie seit 2022 eine zielgenaue Strahlentherapie als neue Behandlungsform für Patienten mit Herzrhythmusstörungen untersucht, bei denen keine andere Behandlung angeschlagen hat. Mehr als 30 Krankenhäuser liefern die Daten für das von der EU-geförderten Projekt. Insgesamt sollen 300 Patienten in das Studienregister aufgenommen werden - bisher sind es 170.

