Kiel: Bombe in Schwentine entdeckt, Entschärfung am Sonntag

Stand: 16.11.2023 08:30 Uhr

In Kiel wird am Sonntag eine Fliegerbombe in der Schwentine entschärft. 7.300 Menschen in den Stadtteilen Neumühlen-Dietrichsdorf und Wellingdorf müssen bis 11 Uhr ihre Häuser verlassen.