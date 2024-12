Stand: 03.12.2024 09:32 Uhr Kiel: Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring beendet

Der Abschnitt in Kiel am Theodor-Heuss-Ring, der als sogenannte "Kaiserbaustelle" bekannt war, soll nach monatelangen Sanierungsarbeiten wieder freigegeben werden. Laut Stadt sollen dort im laufe des Dienstags noch die letzten Baustellenschilder und Absperrungen entfernt werden. Seit Mitte März mussten Autofahrer im dem Bereich der B76 wegen der Bauarbeiten viel Geduld aufbringen: Besonders im Berufsverkehr gab es immer wieder Staus und Behinderungen. Dort sind in dieser Zeit unter anderem die Fahrbahn der Friesenbrücke in Richtung Süden komplett ausgetauscht, lange Straßenabschnitte neu asphaltiert und Brückenpfeiler saniert worden. Außerdem hat auch die Kreuzung Ostring über der B76 eine neue Asphaltdecke und neue Ampeln bekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau Kiel B76