Stand: 01.07.2024 15:33 Uhr Kiel: 35-Jähriger klaut Taxi

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Mann inKiel ein Taxi geklaut. Er ließ sich von einer Taxifahrerin vom Bahnhof in die Nähe des Blücherplatzes fahren. Bei der Ankunft griff der mutmaßliche Täter laut Polizei nach dem Autoschlüssel und verletzte die Fahrerin an der Hand. Daraufhin seien beide ausgestiegen. Der 35-jährige Tatverdächtige habe die Taxifahrerin noch ein Stück verfolgt. Dabei sei diese hingefallen und habe sich das Knie verletzt.

Anschließend sei der Mann mit dem Taxi geflohen. Einige Minuten später konnte die Polizei das gestohlene Taxi stoppen. Der Mann wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.07.2024 | 16:30 Uhr