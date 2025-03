Stand: 16.03.2025 12:03 Uhr Kellerbrand in Neumünster

In Neumünster hat es am Samstagabend in einem Mehrfamilienhaus am Kleinflecken gebrannt. Der Einsatz ging nach Angaben der Feuerwehr glimpflich aus. Kurz vor 21 Uhr war im Keller des Gebäudes ein Müllcontainer in Brand geraten. Der Rauch zog daraufhin in mehrere Treppenhäuser, die über den Keller miteinander verbunden waren. Die Einsatzkräfte brachten rund 60 Bewohner unverletzt ins Freie. Nach rund eineinhalb Stunden war das Feuer gelöscht und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurück. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt.

