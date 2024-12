Stand: 27.12.2024 17:05 Uhr Keine Strohballen: Feuerwehr-Oldtimer in Gleschendorf ausgebrannt

In Gleschendorf (Kreis Ostholstein) ist in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag ein Feuerwehr-Oldtimer vollständig ausgebrannt. Zunächst war ein Strohballenbrand gemeldet worden, doch beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass ein Oldtimer in Flammen stand. Die Feuerwehren aus Gleschendorf und Schürsdorf waren mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort und konnten das Feuer rasch mit Wasser und Schaum unter Kontrolle bringen. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Brandes, die bislang noch unklar ist.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein