Karl-May-Spiele zeigen erste Szenen aus der neuen Inszenierung Stand: 16.06.2023 20:20 Uhr In einer Woche gehen die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) in ihre 70. Spielzeit. Rund sechs Millionen Euro kostet die Produktion. Am Freitag hat das Ensemble erste Schlüsselszenen der Inszenierung gezeigt.

von Doreen Pelz

Regisseur Nicolas König ist zufrieden: "Bisher haben wir die einzelnen Komponenten geprobt. Jetzt kommt alles mit Musik, Kostüm und Pyro zusammen. Und man sieht, ob alles ineinanderläuft", sagt König zwischen den insgesamt sieben Szenen, die gezeigt werden.

Zur 70. Spielzeit der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben sich die Macher "Winnetou 1 - Blutsbrüder" ausgewählt.

Worum es in Karl Mays erstem Abenteuer geht

Wie Karl-May-Fans bereits wissen, wird es im ersten Abenteuer sehr dramatisch: Raffgierige weiße Männer wollen auf dem Hoheitgebiet der Apachen eine Eisenbahnstrecke bauen. Das versucht Winnetou zusammen mit seiner Schwester Nscho-tschi zu verhindern. Dabei nehmen sie Old Shatterhand gefangen. Aus Feindschaft wird Freundschaft zwischen den beiden Männern - und Old Shatterhand und Winnetous Schwester verlieben sich. Zu sehen gibt es neben spektakulären Kampfszenen und Tänzen auch wieder Explosionen, brennende Kutschen und wilde Reiteinlagen.

Alexander Klaws probt auf Ersatzpferd

"An allem, was heute noch nicht geklappt hat, können wir in der nächsten Woche noch feilen", beruhigte Regisseur König am Freitag. Ihm seien ein paar kleine Sachen aufgefallen, dem Journalistenpublikum nicht. Auch nicht, dass Alexander Klaws gar nicht auf seinem Pferd sitzt. Die Zweitbesetzung für Iltschi wurde am Freitag in der Kalkberg Arena getestet. "Das ist ja nicht nur für uns Menschen Hochleistungssport. Auch die Tiere sind gefordert. Deshalb soll sich mein Pferd bis zur Premiere etwas schonen", sagt "Winnetou"-Darsteller Klaws.

Sonderveranstaltungen im Juli und August geplant

Insgesamt 6,2 Millionen Euro hat die Kalkberg GmbH in die diesjährige Produktion gesteckt. Unter anderem wurde Technik erneuert, erklärt Geschäftsführerin Ute Thienel. Zum 70. Jubiläum der Karl-May-Spiele soll es im Sommer verschiedene Sonderveranstaltungen geben, kündigte Thienel außerdem an. Die Saison startet offiziell am 24. Juni. Bis Anfang September gibt es 72 Vorstellungen - immer Donnerstags bis Sonntags.

