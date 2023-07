Kappeln: Scheunenbrand an der B203 Stand: 24.07.2023 09:19 Uhr In Kappeln ist am frühen Montagmorgen in einer Scheune an der B203 ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde eine Person leicht verletzt. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Seit dem frühen Morgen ist die Feuerwehr in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) im Süden der Stadt wegen eines Brands im Einsatz. In einer Scheune an der Bundesstraße 203 war ein Feuer ausgebrochen. Daraufhin hatten Anwohner die Feuerwehr verständigt. Der Einsatz läuft weiterhin.

Eine Person leicht verletzt

Wie lange die Löscharbeiten noch dauern, ist unklar. 120 Einsatzkräfte sind vor Ort. Mittlerweile ist die Scheune bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde eine Person leicht verletzt, Tiere kamen nach jetzigem Stand nicht zu Schaden.

Bislang ist unklar, was in dem Gebäude gelagert war. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner rund um den Brandort in der Eckernförder Straße gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Für Autofahrer ist die Eckernförder Straße derzeit teilweise gesperrt.

