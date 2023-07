Kappeln: Scheune an der B203 brennt vollständig nieder Stand: 24.07.2023 19:00 Uhr In Kappeln hat am frühen Montagmorgen ein Scheunenbrand an der B203 einem Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben der Feuerwehr wurde eine Person leicht verletzt.

Aufgrund der schnellen Ausbreitung des Feuers konnten die 120 Einsatzkräfte die Halle in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) nur von außen löschen. Für die Löscharbeiten musste sich die Feuerwehr Wasser aus der Schlei pumpen. Einer der Feuerwehrmänner wurde beim Einsatz verletzt. Die Lagerhalle brannte vollständig nieder. Die Löscharbeiten dauerten bis 9:40. Die Brandursache ist nach Polizeiangaben noch unklar, ebenso die Höhe des Schadens. Was in der Scheune gelagert war, ist noch nicht bekannt.

B203 zeitweise gesperrt

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner rund um den Brandort in der Eckernförder Straße zeitweise gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Wegen des Brands war die Eckernförder Straße sowie die Abfahrt Schönhagen an der B203 zeitweise voll gesperrt.

