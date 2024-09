Stand: 26.09.2024 12:03 Uhr KLEE-Konferenz in Silberstedt: Lösungen für den ländlichen Raum

Am Donnerstag beginnt die Konferenz für Ländliche Entwicklung und Engagement (KLEE) in der Festhalle in Silberstedt (Kreis Schleswig-Flensburg). Im Fokus stehen Daseinsvorsorge, Ehrenamt und Digitalisierung im ländlichen Raum. Experten präsentieren Projekte, die Herausforderungen ländlicher Gemeinden angehen. Der Veranstalter und Geschäftsführer Yannek Drees betont: "Wir wollen aus der Opferhaltung raus und kreativ gestalten. Nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern handeln." Die Konferenz bietet eine Plattform für Austausch zwischen Gästen, Kommunen, Ländern und Unternehmen.

