Stand: 02.05.2024 17:03 Uhr Junior-Europawahl an der Gebrüder-Humboldt-Schule in Wedel

Ab jetzt können in Pinneberg Wahlscheine und Briefwahlunterlagen für die Europa-Wahl beantragt werden. Auch die Europaschule Gebrüder-Humboldt-Schule in Wedel nimmt bei den bundesweiten Junior-Wahlen am 7. Juni teil. Die Wahl simuliert die zwei Tage später stattfindende echte Wahl - inklusive Wahllokal, Stimmzettel und Auszählung. Die Juniorwahl sei ein guter Anlass, um im Unterricht zu besprechen, wie EU-Entscheidungen das Leben in Schleswig-Holsein betreffen, so der stellvertretende Schulleiter, Joris Vélez.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.05.2024 | 16:30 Uhr