Junge Frau kommt bei Unfall in Koldenbüttel ums Leben

In Koldenbüttel (Kreis Nordfriesland) ist eine 20 Jahre alte Frau nach einem Verkehrsunfall am Montagabend gestorben. Nach Polizeiangaben war sie in einem Auto als Beifahrerin mit einem ebenfalls 20-Jährigen unterwegs. Auf der Straße Norddeich Richtung Koldenbüttel wich der Fahrer einem entgegenkommenden Pkw aus, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

