Stand: 09.01.2025 15:36 Uhr Jobmesse in Kappeln gegen Fachkräftemangel

Am 5. Februar findet von 10 bis 14 Uhr die erste Jobmesse im St. Nicolaiheim (Schleswig-Flensburg) statt. Mehr als 30 Unternehmen aus Kappeln (Schleswig-Flensburg) und der Region stellen ihre Betriebe und Jobangebote vor. Vertreten sind unter anderem die Branchen Handwerk, Gastronomie, Tourismus und Einzelhandel. Die Messe richtet sich nicht nur an Schüler, sondern auch an ausgebildete Fachkräfte und Saisonarbeiter, die einen neuen Beruf suchen. Laut Mitorganisator Jan Thomas Möller zielt die Veranstaltung darauf ab, den Fachkräftemangel zu bekämpfen und den lokalen Arbeitsmarkt zu stärken. Der Fokus liegt auf dem direkten Austausch zwischen den Betrieben und den Interessenten, um die Basis für eine künftige Zusammenarbeit zu schaffen.

