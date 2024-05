Stand: 31.05.2024 10:25 Uhr Itzehoer Stör-Lauf am Sonnabend

Am Sonnabend findet in und um Itzehoe (Kreis Steinburg) wieder der Itzehoer Stör-Lauf statt. Laut dem Veranstalter, dem Sport-Club Itzehoe, ist es eine der größten Laufveranstaltungen in Schleswig-Holstein. In diesem Jahr haben sich insgesamt knapp 5.000 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Sie starten ab 13 Uhr in unmittelbarer Nähe zum Cirencester-Park an der Großen Paaschburg. Die Jüngsten starten auf der 400-Meter-Strecke, Jugendliche und Erwachsene konnten sich für zwei, fünf oder zehn Kilometer anmelden oder am Halb-Marathon teilnehmen. Der Veranstalter weist darauf hin, dass an den Malzmüllerwiesen diesmal nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.05.2024 | 08:30 Uhr