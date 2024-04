Stand: 19.04.2024 11:11 Uhr Itzehoe: Raubüberfall auf Discounter

In Itzehoe (Kreis Steinburg) ist am Donnerstagmorgen ein Lebensmitteldiscounter überfallen worden. Am Vormitttag betraten die beiden Täter laut Polizei gegen 08.10 Uhr den Laden in der Brunnenstraße. Mit einer Schusswaffe bedrohten sie die Menschen im Markt und raubten einen höheren Geldbetrag. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die rund um den Tatort im Stadtzentrum Verdächtiges beobachtet haben. Ein Täter wird als circa 1,80 Meter groß beschrieben. Er war mit einer schwarzen Jeans und einer weißen Jacke bekleidet. Der andere Täter war demnach etwa 1,75 Meter groß und trug dunkle Kleidung. Beide Täter trugen eine FFP2-Maske

