Itzehoe: Polizei stoppt betrunkenen und bekifften E-Roller-Fahrer

Die Polizei hat in Itzehoe (Kreis Steinburg) einen E-Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben eines Sprecher stellten die Beamten am Dienstagnachmittag fest, dass der Versicherungsschutz des Rollers abgelaufen war und hielten den 37-Jährigen deshalb für eine Kontrolle an. Dabei kam heraus, dass der Mann kurz vor der Fahrt einen Joint geraucht und Alkohol getrunken hatte. Ein Test ergab einen Alkoholwert von 1,84 Promille. Die Beamten stellten den Roller sicher - der Fahrer muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg