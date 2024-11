Stand: 20.11.2024 10:12 Uhr Itzehoe: Polizei ermittelt nach Kabelklau auf Wochenmarkt

Unbekannte Täter haben nach Angaben der Stadt Itzehoe (Kreis Steinburg) am vergangenen Wochenende Kupferkabel im Wert von rund 1.500 Euro vom Meiereiparkplatz gestohlen. Die Täter haben demnach den Hauptstromkasten auf dem vorläufigen Wochenmarkt aufgebrochen, die Stromversorgung zu den weiteren Baustromkästen abgeklemmt und dann sämtliche ausgelegten Kupferkabel abgeschnitten und mitgenommen. Weil die insgesamt 80 Meter Kabel relativ dick und schwer seien, könnten die Kabel nur mit einem Fahrzeug abtransportiert worden seien, so Nina Ralfs, Marktmeisterin in Itzehoe. Es sei schon der zweite Diebstahl von Kabeln auf dem Wochenmarkt. Die Stadt Itzehoe erstattete Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei.

