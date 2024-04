Stand: 24.04.2024 15:17 Uhr Itzehoe: Drei Beamte bei Einsatz verletzt

Bei einem Einsatz am Dienstagabend in Itzehoe (Kreis Steinburg) sind drei Polizeibeamte verletzt worden, während sie einen Itzehoer aus einer Wohnung am Albert Schweitzer Ring verwiesen. Dieser stand offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss und schlug um sich. Daraufhin wurde er festgenommen und aufs Revier gebracht. Während der Fahrt und auf der Wache randalierte der 30-Jährige weiter und verletzte dabei drei Beamte leicht. Jetzt muss er sich wegen Widerstand, Tätlichkeit und Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2024 | 16:30 Uhr